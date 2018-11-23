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Воссоздан облик знаменитого убийцы 19 века Джона Беллингема

Эксперты воссоздали облик известного убийцы 19 века. Специалисты Лондонского университета королевы Марии воспользовались цифровыми технологиями для восстановления внешности Джона Беллингема, который в 1812 г убил Спенсера Персиваля, занимавшего пост премьер-министра Британии.
Воссоздан облик знаменитого убийцы 19 века Джона Беллингема

Как указывается на веб-сайте университета, воссоздать облик наиболее известного в Британии убийцы 19 века удалось с помощью его черепа. На протяжении 200 лет он хранится в Музее патологии королевы Марии. Беллингем был известен в качестве единственного в истории убийцы премьер-министра Британии. 11 мая 1812-го он совершил нападение в здании парламента. Преступник не намеревался скрыться, а собственный поступок пояснил безысходностью вследствие бездействия со стороны властей.

«Заметно, что череп у него оказался достаточно необычный с ярко выраженной асимметрией подбородка и верхней частью, похожей на луковицу. У Джона Беллингема был узкий и длинный, чуть загнутый вниз нос», - сообщает эксперт-криминалист Хью Моррисон.

До начала работы по восстановлению внешности Беллингема, команда ученых смогла получить разрешение со стороны его потомков. Во время воссоздания облика использовались исторические сведения о его внешнем виде. Убийца являлся мужчиной около 40 лет. В целях определения толщины тканей, накладываемых во время реконструкции поверх черепа, применялась современная база данных маркеров, собранная у мужчин британского происхождения аналогичного возраста.

Ученые взяли в расчет, что у Беллингема были достаточно крупные глазницы и высоко посаженные брови. Реконструировать зубы получилось по анализу эмали, которая сохранилась на останках. Для восстановления черт лица применялась крупная база снимков человеческих лиц с разрешением высокого качества. Каждая черта была скорректирована на основании анатомии черепа и мышц лица. Компьютерное ПО во многом помогло завершить процесс воссоздания облика. Цвет волос, глаз и оттенок кожи выбирались на основании сохранившихся изображений Беллингема, сделанных во время его жизни.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:14

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