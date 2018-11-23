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Рита Дакота рассказала, что её отец ни разу не виделся с внучкой

В интервью с журналистами Рита Дакота рассказала о том, что её отец не видел внучку. Певица призналась, что её родитель страдает алкоголизмом.
Рита Дакота рассказала, что её отец ни разу не виделся с внучкой

Рита Дакота часто публикует фотографии и видео с мамой, но снимков с отцов в личном блоге певицы никто не видел. Звезда редко рассказывает о родителе, поскольку не поддерживает с ним отношения. По словам артистки, причиной этому является злоупотребление алкоголем, в последний раз, когда она его видела, он еле держался на ногах. Сергей Герасимович ни разу не видел внучку.

По словам Риты Дакоты, после того как родители развелись, она не видела отца десять лет. За это время он успел отсудить половину их квартиры и отсидеть в тюрьме. Несмотря на все обиды, певица нашла в себе силы встретиться с отцом после того как он её позвал, но снова появился на пороге в нетрезвом состоянии, что очень расстроило Риту. В итоге звезда поймала себя на мысли, что вопреки всему любит своего отца и всю жизнь писала песни, чтобы он гордился ею.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:03

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