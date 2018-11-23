Москва одобрила строительство на Поклонной горе Кенесу Ракишеву и партнерам





Комплекс, который планируется Кенесом Ракишевым к возведению на улице Братьев Фонченко, разработан специалистами из архитектурного бюро Сергея Скуратова. Строительная площадка примыкает в Парку Победы на Поклонной горе, дублеру Кутузовского проспекта, а также железной дороге Киевского направления. В связи с этим там планируется установка шумозащитных экранов.Жилой комплекс имеет общую площадь порядка 100 тысяч квадратных метров и представляет собой 5 корпусов в 11 этажей каждый. Расположение здание таково, что они позволяют разместить в центре ограниченный двор. Под зданиями планируется построить 2 подземных этажа. На нижнем разместится парковка, ну а верхний займет торгово-развлекательный центр с кинотеатром и океанариумом. В 8 корпусе на нижних этажах будет находиться детский сад, ну а площадка будет облагорожена при помощи зелени.Фасады будут оформлены в двух вариантах: стекло с медью и стекло с натуральным камнем бежевого цвета. На стекло при этом будет нанесен принт. Планируется, что на внутренние дворы выйдет фасад со стеклом и медью, а на внешнюю сторону, которая будет подвержена шуму от близлежащих железной дороги и проезжей части, более глухой вариант из стекла и камня.Напомним, что в 2006 году здесь началась стройка океанариума с запланированной площадью в 180 тысяч квадратных метров. Реализация проекта находилась в ответственности компании «Марин гарденс», которая являлась частью ИПГ «Евразия». Последней владел бывший глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов. Однако через некоторое время проект был заморожен.Сейчас нынешний глава «БТА» Кенес Ракишев очистил активы финансовой организации, а также договорился с кредиторами и закончил суды. Помимо этого объекта на улице Братьев Фонченко находится еще два принадлежащего банку недостроя, на которых также будут построены новые объекты. Как отметил сам Ракишев, общие инвестиции в три проекта оцениваются приблизительно в 700 миллионов долларов, что по текущему курсу превышает 46 миллиардов рублей.