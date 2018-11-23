АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Москва одобрила строительство на Поклонной горе Кенесу Ракишеву и партнерам

На Поклонной горе вместо недостроенного океанариума будет возведен новый МФК. Строительство происходит на площадке, принадлежащей «БТА Банку», владельцем которого является известный казахстанский бизнесмен и предприниматель Кенес Ракишев.

Комплекс, который планируется Кенесом Ракишевым к возведению на улице Братьев Фонченко, разработан специалистами из архитектурного бюро Сергея Скуратова. Строительная площадка примыкает в Парку Победы на Поклонной горе, дублеру Кутузовского проспекта, а также железной дороге Киевского направления. В связи с этим там планируется установка шумозащитных экранов.
Москва одобрила строительство на Поклонной горе Кенесу Ракишеву и партнерам

Жилой комплекс имеет общую площадь порядка 100 тысяч квадратных метров и представляет собой 5 корпусов в 11 этажей каждый. Расположение здание таково, что они позволяют разместить в центре ограниченный двор. Под зданиями планируется построить 2 подземных этажа. На нижнем разместится парковка, ну а верхний займет торгово-развлекательный центр с кинотеатром и океанариумом. В 8 корпусе на нижних этажах будет находиться детский сад, ну а площадка будет облагорожена при помощи зелени.

Фасады будут оформлены в двух вариантах: стекло с медью и стекло с натуральным камнем бежевого цвета. На стекло при этом будет нанесен принт. Планируется, что на внутренние дворы выйдет фасад со стеклом и медью, а на внешнюю сторону, которая будет подвержена шуму от близлежащих железной дороги и проезжей части, более глухой вариант из стекла и камня.

Напомним, что в 2006 году здесь началась стройка океанариума с запланированной площадью в 180 тысяч квадратных метров. Реализация проекта находилась в ответственности компании «Марин гарденс», которая являлась частью ИПГ «Евразия». Последней владел бывший глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов. Однако через некоторое время проект был заморожен.

Сейчас нынешний глава «БТА» Кенес Ракишев очистил активы финансовой организации, а также договорился с кредиторами и закончил суды. Помимо этого объекта на улице Братьев Фонченко находится еще два принадлежащего банку недостроя, на которых также будут построены новые объекты. Как отметил сам Ракишев, общие инвестиции в три проекта оцениваются приблизительно в 700 миллионов долларов, что по текущему курсу превышает 46 миллиардов рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Композитор Павел Андреев рассказал о своей игре
Ученые: Капустный сок вылечит человека от рака и
Ирина Купченко посетила премьерный показ
Рита Дакота рассказала, что её отец ни разу не
Светлана Зейналова рассказала о конфликтной
Медики: Хурма помогает организму бороться с
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла
Александр Гудков рассказал об отношении мамы к
Дочь актрисы Юлии Пересильд восхитила поклонников
Рыбные гены могут восстанавливать сердце после
В модельной линейке автобренда Audi произойдут
Полина Гагарина опубликовала в Instagram редкий
Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию
Медики: Кабачок положительно влияет на зрение
В Москве артиста балета Александра Дымовского
Валентин Юдашкин трогательно поздравил мать в
Lada Xray получит версию с вариатором
Александр Малинин тепло поздравил сына и дочь с
Ученые создали новый гидрогель для восстановления
Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет
Режиссёр Бортко прокомментировал слова Шнурова о
Москва одобрила строительство на Поклонной горе
Промсвязьбанк займется исследованиями в
Chery представила новый суббренд марки Exeed
У звезды Дома-2 Александры Черно начался
Марина Александрова оставляет своих детей на
Звезде Дома-2 и жене бывшего продюсера
Ученые обнаружили в колониях муравьев практику
Лена Миро и Лолита Милявская повздорили в Сети
Пьяный британец потратил целое состояние на
Просмотреть все новости