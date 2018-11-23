АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Промсвязьбанк займется исследованиями в лаборатории инновационного технополиса «ЭРА»

Промсвязьбанк открывает уникальную лабораторию при Военном инновационном технополисе «ЭРА», расположенном в Анапе (Кубань). Новый проект позволит банку проводить исследования в области информационной безопасности и разрабатывать инновационные финансовые инструменты.
Промсвязьбанк займется исследованиями в лаборатории инновационного технополиса «ЭРА»

«ПСБ хочет оставаться конкурентоспособным сегодня и завтра, а для этого крайне необходимо своевременно и правильно вкладываться в технологии будущего. Собственная лаборатория открывает перед нами большие перспективы и позволяет выполнить задачи, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса», - пояснил Петр Фрадков, возглавляющий Промсвязьбанк.

Технополис «ЭРА» открыт в сентябре прошлого года. Он ориентирован на биоинженерные технологии, выпуск материалов из наночастиц, нанотехнологии, информационную безопасность, создание и развитие систем искусственного интеллекта, IT-разработки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали новый гидрогель для восстановления
Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет
Режиссёр Бортко прокомментировал слова Шнурова о
Москва одобрила строительство на Поклонной горе
Промсвязьбанк займется исследованиями в
Chery представила новый суббренд марки Exeed
У звезды Дома-2 Александры Черно начался
Марина Александрова оставляет своих детей на
Звезде Дома-2 и жене бывшего продюсера
Ученые обнаружили в колониях муравьев практику
Лена Миро и Лолита Милявская повздорили в Сети
Пьяный британец потратил целое состояние на
Анжелика Варум в новом альбоме «На паузу»
Российское беспилотное авто проехало из
Виктория Боня намекает на новый роман с
У Армена Бежаняна возник конфликт с журналистами
Эксперты дали советы ав­то­мо­би­лис­там по
Известного блогера Амирана Сардарова ограбили в
Ученые нашли новую галактику рядом с созвездием
ВЦИОМ: Треть россиянин ощутили усиление
Уфологи: Люди пользуются инопланетными
Рианна в Instagram показала снимок с откровенной
Ольгу Бузову собираются выдвинуть на конкурс
Ученые назвали шесть признаков возникновения
"Вирус "женщины" дошёл до Вьетнама": Костюшкин
С помощью «умных» туалетов работодатели смогут
В Шотландии приступят к тестированию первого в
Любовь Успенская в Instagram показала снимок со
Павел Воля поздравил в Instagram супругу с
Эксперты составили список самых надежных
Просмотреть все новости