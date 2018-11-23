Промсвязьбанк займется исследованиями в лаборатории инновационного технополиса «ЭРА»





«ПСБ хочет оставаться конкурентоспособным сегодня и завтра, а для этого крайне необходимо своевременно и правильно вкладываться в технологии будущего. Собственная лаборатория открывает перед нами большие перспективы и позволяет выполнить задачи, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса», - пояснил Петр Фрадков, возглавляющий Промсвязьбанк.Технополис «ЭРА» открыт в сентябре прошлого года. Он ориентирован на биоинженерные технологии, выпуск материалов из наночастиц, нанотехнологии, информационную безопасность, создание и развитие систем искусственного интеллекта, IT-разработки.