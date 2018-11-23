Промсвязьбанк займется исследованиями в лаборатории инновационного технополиса «ЭРА»
Промсвязьбанк открывает уникальную лабораторию при Военном инновационном технополисе «ЭРА», расположенном в Анапе (Кубань). Новый проект позволит банку проводить исследования в области информационной безопасности и разрабатывать инновационные финансовые инструменты.
«ПСБ хочет оставаться конкурентоспособным сегодня и завтра, а для этого крайне необходимо своевременно и правильно вкладываться в технологии будущего. Собственная лаборатория открывает перед нами большие перспективы и позволяет выполнить задачи, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса», - пояснил Петр Фрадков, возглавляющий Промсвязьбанк.
Технополис «ЭРА» открыт в сентябре прошлого года. Он ориентирован на биоинженерные технологии, выпуск материалов из наночастиц, нанотехнологии, информационную безопасность, создание и развитие систем искусственного интеллекта, IT-разработки.
«ПСБ хочет оставаться конкурентоспособным сегодня и завтра, а для этого крайне необходимо своевременно и правильно вкладываться в технологии будущего. Собственная лаборатория открывает перед нами большие перспективы и позволяет выполнить задачи, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса», - пояснил Петр Фрадков, возглавляющий Промсвязьбанк.
Технополис «ЭРА» открыт в сентябре прошлого года. Он ориентирован на биоинженерные технологии, выпуск материалов из наночастиц, нанотехнологии, информационную безопасность, создание и развитие систем искусственного интеллекта, IT-разработки.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:13