У звезды Дома-2 Александры Черно начался предсвадебный синдром
Около месяца остаётся до бракосочетания участников скандального реалити-шоу Дом-2 Александры Черно и Иосифа Оганесяна.
Все помнят, как парочка долго шла к этому, пережив драки и конфликты, однако сохранив чувства к друг другу.
Болельщики телепроекта уверены, что брак Оганесяна и Черно вряд ли будет долговечным и ребята не проживут и года. Поэтому Саше и Йосе торопиться с детьми не нужно, чтобы потом ребёнок не рос в неполной семье.
Похоже, что девушка уже понимает, что поспешила с этим важным шагом и понемногу сдаёт назад.
Буквально на днях Саша рассказала, что ведущие оказывают на неё давление и принуждают уйти с телепроекта. Александра уже устала от провокаций и сегодня просто хочет нормально провести свадьбу.
А сегодня Черно сообщила, что у неё началась сильная депрессия и, похоже, эта депрессия из-за предсвадебного синдрома. Пышная красавица рассказывает, что ей постоянно хочется плакать.
Существует вероятность, что бракосочетание перенесут или вовсе отменят.
Все помнят, как парочка долго шла к этому, пережив драки и конфликты, однако сохранив чувства к друг другу.
Болельщики телепроекта уверены, что брак Оганесяна и Черно вряд ли будет долговечным и ребята не проживут и года. Поэтому Саше и Йосе торопиться с детьми не нужно, чтобы потом ребёнок не рос в неполной семье.
Похоже, что девушка уже понимает, что поспешила с этим важным шагом и понемногу сдаёт назад.
Буквально на днях Саша рассказала, что ведущие оказывают на неё давление и принуждают уйти с телепроекта. Александра уже устала от провокаций и сегодня просто хочет нормально провести свадьбу.
А сегодня Черно сообщила, что у неё началась сильная депрессия и, похоже, эта депрессия из-за предсвадебного синдрома. Пышная красавица рассказывает, что ей постоянно хочется плакать.
Существует вероятность, что бракосочетание перенесут или вовсе отменят.