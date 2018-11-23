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У звезды Дома-2 Александры Черно начался предсвадебный синдром

Около месяца остаётся до бракосочетания участников скандального реалити-шоу Дом-2 Александры Черно и Иосифа Оганесяна.

Все помнят, как парочка долго шла к этому, пережив драки и конфликты, однако сохранив чувства к друг другу.

У звезды Дома-2 Александры Черно начался предсвадебный синдром

Болельщики телепроекта уверены, что брак Оганесяна и Черно вряд ли будет долговечным и ребята не проживут и года. Поэтому Саше и Йосе торопиться с детьми не нужно, чтобы потом ребёнок не рос в неполной семье.

Похоже, что девушка уже понимает, что поспешила с этим важным шагом и понемногу сдаёт назад.

Буквально на днях Саша рассказала, что ведущие оказывают на неё давление и принуждают уйти с телепроекта. Александра уже устала от провокаций и сегодня просто хочет нормально провести свадьбу.

У звезды Дома-2 Александры Черно начался предсвадебный синдром

А сегодня Черно сообщила, что у неё началась сильная депрессия и, похоже, эта депрессия из-за предсвадебного синдрома. Пышная красавица рассказывает, что ей постоянно хочется плакать.

Существует вероятность, что бракосочетание перенесут или вовсе отменят.



 
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Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:08

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