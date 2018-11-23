У звезды Дома-2 Александры Черно начался предсвадебный синдром

Все помнят, как парочка долго шла к этому, пережив драки и конфликты, однако сохранив чувства к друг другу.Болельщики телепроекта уверены, что брак Оганесяна и Черно вряд ли будет долговечным и ребята не проживут и года. Поэтому Саше и Йосе торопиться с детьми не нужно, чтобы потом ребёнок не рос в неполной семье.Похоже, что девушка уже понимает, что поспешила с этим важным шагом и понемногу сдаёт назад.Буквально на днях Саша рассказала, что ведущие оказывают на неё давление и принуждают уйти с телепроекта. Александра уже устала от провокаций и сегодня просто хочет нормально провести свадьбу.А сегодня Черно сообщила, что у неё началась сильная депрессия и, похоже, эта депрессия из-за предсвадебного синдрома. Пышная красавица рассказывает, что ей постоянно хочется плакать.Существует вероятность, что бракосочетание перенесут или вовсе отменят.