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Ирина Купченко посетила премьерный показ психологической драмы «Последнее испытание»

Недавно в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ психологической драмы «Последнее испытание». Светское мероприятие посетили многие отечественные знаменитости, в числе которых была и 70-летняя артистка Ирина Купченко, исполнившая в фильме главную роль.
Ирина Купченко посетила премьерный показ психологической драмы «Последнее испытание»

Несмотря на солидный возраст, актриса продолжает активно сниматься в разнообразных кинопроектах.

К представителям СМИ Ирина Купченко вышла под руку с Алексеем Петрухиным, одним из создателей картины. Для выхода в свет звезда российского кинематографа выбрала строгий костюм темного цвета.

Окружающие пришли в восторг от того, как выглядит актриса. Они отметили, что звезда может похвастаться стройной фигурой и внешностью, которые отнюдь не соответствуют ее годам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:07

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