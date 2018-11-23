Ирина Купченко посетила премьерный показ психологической драмы «Последнее испытание»

Несмотря на солидный возраст, актриса продолжает активно сниматься в разнообразных кинопроектах.К представителям СМИ Ирина Купченко вышла под руку с Алексеем Петрухиным, одним из создателей картины. Для выхода в свет звезда российского кинематографа выбрала строгий костюм темного цвета.Окружающие пришли в восторг от того, как выглядит актриса. Они отметили, что звезда может похвастаться стройной фигурой и внешностью, которые отнюдь не соответствуют ее годам.