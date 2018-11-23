Владимир Стеклов не планировал рождение третьей дочери

"У меня есть две чудесные дочери. Агриппина известная актриса, а Глафира сейчас оканчивает факультет журналистики в МГУ, активно работает с телевидением". - упомянул Стеклов.

Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодёжка" с удовольствием делится с прессой историями из личной жизни и выкладывает в Сеть фотографии маленькой Арины. В 70 лет актёру посчастливилось в третий раз стать папой, но изначально он такого шага не планировал. Поскольку новой жене артиста Ирине Дерягиной уже 37 лет, супруги не ждали беременности.У финансиста из Иркутска никогда не было своих детей, поэтому и Стеклов не стал противиться рождению малышки. Сейчас знаменитость ничуть не жалеет о принятом решении, рассказывая, какой активной и темпераментной растёт Арина. Тем не менее, для родителей существует большая моральная ответственность за воспитание дочери.Стеклов признался, что успел стать прадедом после рождения третьей дочки. Его старшая наследница Агрипина стала матерью Данилы, а тот в свою очередь подарил деду внука Петра. В семье артиста по его стопам как раз пошла первая дочь и её отпрыск, также нашедшие для себя призвание в актёрстве.