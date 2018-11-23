АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Ученые: Капустный сок вылечит человека от рака и язвы желудка

Испанские ученые выяснили, что сок из белокочанной капусты может вылечить человека от рака и язвы желудка. Данный овощ обладает еще массой полезных свойств.
Ученые: Капустный сок вылечит человека от рака и язвы желудка

Так как сырая капуста является антиканцерогеном, то с помощью ее сока можно бороться с онкологией. В частности с раком предстательной железы, кишечника, легких, желудка и груди. Сок содержит в себе изоцианаты, эти соединения ускоряют метаболизм гормонов эстрогенов, что способствует защите от злокачественных опухолей. Что касается язвы желудка, то здесь на помощь приходит витамин U, который обволакивает стенки желудка прочной оболочкой, что делает их крепче и прочнее, тем самым помогая предотвратить разрывы тканей.

Сок из капусты будет полезен, если человек страдает от частых колитов. Хлор и сера помогут справиться с воспалением, которое и провоцирует дискомфорт. Фолиевая кислота будет полезна в борьбе с малокровием, ведь она ускоряет образование кровяных клеток. Также сок успешно борется с воспалением кожного покрова. Для тех, кто сидит на диете и не может добиться положительного результата, медики советуют пить капустный сок. Пищевые волокна очистят организм от шлаков и улучшат пищеварение, а низкий уровень калорий делает его незаменимым напитком в рационе.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России разработали компактный суперкомпьютер
Ольга Бузова выжимает все ресурсы из шоу
Тилля Линдеманна подозревают в новом романе
Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не
Чулпан Хаматова напомнила о трагедии в семье
Воссоздан облик знаменитого убийцы 19 века Джона
Алла Михеева показала новогодние наряды своего
Глюкоза показала стойку на голове в облегающем
Погибающая звёздная система Апоп может разрушить
Жительница США скрывается от солнца из-за
Виктория Боня с друзьями организовала на
Ученые: Алкоголь делает потенциального полового
Юлия Тимошенко заявила о массовом бегстве
Штурм попросила 30 тысяч рублей за воспоминания
Фотошпионы раскрыли интерьер большого кроссовера
Анна Бузова ради возлюбленного отказалась от
Владимир Стеклов не планировал рождение третьей
Композитор Павел Андреев рассказал о своей игре
Ученые: Капустный сок вылечит человека от рака и
Ирина Купченко посетила премьерный показ
Рита Дакота рассказала, что её отец ни разу не
Светлана Зейналова рассказала о конфликтной
Медики: Хурма помогает организму бороться с
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла
Александр Гудков рассказал об отношении мамы к
Дочь актрисы Юлии Пересильд восхитила поклонников
Рыбные гены могут восстанавливать сердце после
В модельной линейке автобренда Audi произойдут
Полина Гагарина опубликовала в Instagram редкий
Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию
Просмотреть все новости