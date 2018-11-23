Ученые: Капустный сок вылечит человека от рака и язвы желудка





Так как сырая капуста является антиканцерогеном, то с помощью ее сока можно бороться с онкологией. В частности с раком предстательной железы, кишечника, легких, желудка и груди. Сок содержит в себе изоцианаты, эти соединения ускоряют метаболизм гормонов эстрогенов, что способствует защите от злокачественных опухолей. Что касается язвы желудка, то здесь на помощь приходит витамин U, который обволакивает стенки желудка прочной оболочкой, что делает их крепче и прочнее, тем самым помогая предотвратить разрывы тканей.Сок из капусты будет полезен, если человек страдает от частых колитов. Хлор и сера помогут справиться с воспалением, которое и провоцирует дискомфорт. Фолиевая кислота будет полезна в борьбе с малокровием, ведь она ускоряет образование кровяных клеток. Также сок успешно борется с воспалением кожного покрова. Для тех, кто сидит на диете и не может добиться положительного результата, медики советуют пить капустный сок. Пищевые волокна очистят организм от шлаков и улучшат пищеварение, а низкий уровень калорий делает его незаменимым напитком в рационе.