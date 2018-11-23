Звезде Дома-2 и жене бывшего продюсера реалити-шоу Наталье Варвиной исполнилось 36 лет

23 ноября девушке исполнилось 36 и она благодарит друзей и родных за теплые поздравления, поступающие с самого утра.Все помнят, что в последние годы Варвина работала на телестройке тренером-преподавателем танцев. Наталья пользовалась уважением в коллективе, но задержаться там не удалось из-за того, что ее мужа, генерального продюсера телестройки Алексея Михайловского уволили.Надо сказать, что Михайловский довольно долго был продюсером реалити-шоу, однако руководители проекта приняли решение об его увольнении.Как преданная жена, вслед за супругом ушла и Наталья, которую туда устроил именно Алексей.Сегодня пара живёт в своём загородном доме и довольно часто путешествует по свету. Поклонники Алексея и Натальи не раз задавали им вопросы про детей, однако Михайловский и Варвина так ничего внятного про потомство и не ответили.