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Звезде Дома-2 и жене бывшего продюсера реалити-шоу Наталье Варвиной исполнилось 36 лет

Популярная участница знаменитого телепроекта "Дом-2" Наталья Варвина сегодня отмечает своё 36-летие.

23 ноября девушке исполнилось 36 и она благодарит друзей и родных за теплые поздравления, поступающие с самого утра.

Звезде Дома-2 и жене бывшего продюсера реалити-шоу Наталье Варвиной исполнилось 36 лет

Все помнят, что в последние годы Варвина работала на телестройке тренером-преподавателем танцев. Наталья пользовалась уважением в коллективе, но задержаться там не удалось из-за того, что ее мужа, генерального продюсера телестройки Алексея Михайловского уволили.

Надо сказать, что Михайловский довольно долго был продюсером реалити-шоу, однако руководители проекта приняли решение об его увольнении.

Звезде Дома-2 и жене бывшего продюсера реалити-шоу Наталье Варвиной исполнилось 36 лет

Как преданная жена, вслед за супругом ушла и Наталья, которую туда устроил именно Алексей.

Сегодня пара живёт в своём загородном доме и довольно часто путешествует по свету. Поклонники Алексея и Натальи не раз задавали им вопросы про детей, однако Михайловский и Варвина так ничего внятного про потомство и не ответили.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:01

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