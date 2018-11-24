«ВКонтакте» вернет деньги за покупки





Теперь VK Pay также использует функцию кешбэка. Последняя предусматривает возврат части средств, потраченных в партнерских сервисах офлайн-магазинах. Вывод денег производится на счет пользователей в платежной системе от «ВКонтакте». Минимальная сумма кешбэка заявлена на отметке в 10 рублей.Партнерами VK Pay являются Good Food и PepsiCo. Всем пользователям требуется выбрать подходящую акцию в своём платежном сервисе и провести сканирование QR-кода на чеке при помощи приложения «Чекбэк».