АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

«ВКонтакте» вернет деньги за покупки

«ВКонтакте» станет возвращать деньги за сделанные в магазинах покупки. Фукнция возврата части израсходованных средств реализована множеством банков России, а также есть в составе платежной системы «Яндекс.Деньги».
«ВКонтакте» вернет деньги за покупки

Теперь VK Pay также использует функцию кешбэка. Последняя предусматривает возврат части средств, потраченных в партнерских сервисах офлайн-магазинах. Вывод денег производится на счет пользователей в платежной системе от «ВКонтакте». Минимальная сумма кешбэка заявлена на отметке в 10 рублей.

Партнерами VK Pay являются Good Food и PepsiCo. Всем пользователям требуется выбрать подходящую акцию в своём платежном сервисе и провести сканирование QR-кода на чеке при помощи приложения «Чекбэк».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«ВКонтакте» вернет деньги за покупки
Возраст сорока 40 московских таксистов составляет
Уфологи: Нибиру находится в зоне действия
Евгений Плющенко с сыном до слез растрогали Яну
Ани Лорак похвасталась способностью делать
Голосовой помощник Siri на iPhone сравнила Трампа
Instagram Ольги Бузовой переполнен рекламой
Жители России увидят максимальную яркость Луны во
Агата Муцениеце показала в Instagram подготовку к
Цым­ба­люк-Ро­ма­нов­ская решила обсудить
Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о
Ради дополнительного заработка Ксения Собчак
Дарья Мельникова показала снимки с фотоссесии в
В России разработали компактный суперкомпьютер
Ольга Бузова выжимает все ресурсы из шоу
Тилля Линдеманна подозревают в новом романе
Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не
Чулпан Хаматова напомнила о трагедии в семье
Воссоздан облик знаменитого убийцы 19 века Джона
Алла Михеева показала новогодние наряды своего
Глюкоза показала стойку на голове в облегающем
Погибающая звёздная система Апоп может разрушить
Жительница США скрывается от солнца из-за
Виктория Боня с друзьями организовала на
Ученые: Алкоголь делает потенциального полового
Юлия Тимошенко заявила о массовом бегстве
Штурм попросила 30 тысяч рублей за воспоминания
Фотошпионы раскрыли интерьер большого кроссовера
Анна Бузова ради возлюбленного отказалась от
Владимир Стеклов не планировал рождение третьей
Просмотреть все новости