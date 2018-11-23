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Юлия Тимошенко заявила о массовом бегстве населения из Украины

Юлия Тимошенко, являющаяся лидером партии «Батькивщина», в Facebook заявила о массовом бегстве населения из Украины. По её словам, об этом свидетельствует количество украинцев, которые выехали на заработки за рубеж.

Юлия Тимошенко заявила о массовом бегстве населения из Украины


Тимошенко заметила, что это является уже не трудовым туризмом. В данном случае речь идёт о паническом, массовом побеге со своей земли. В соцсети лидер партии «Батькивщина» отметила, что на Украине в настоящее время наблюдается ощутимый дефицит рабочей силы. Вследствие этого масштабы «побега» несут потенциальную угрозу национальной безопасности страны. Представители министерства социальной политики Украины заявили, что каждый год на сезонные заработки из страны выезжает до 9 000 000 человек. Данный отток населения в итоге создает проблемы для экономики Украины. В Евростате отмечается, что на заработки сейчас выезжают 20 процентов украинского населения. При этом большинство людей отправляются в Польшу.

Новостное издание «Dni24» ранее сообщало, что Анна Герман, являющаяся украинским экс-депутатом, сравнила крымский полуостров с «жемчужиной в короне» страны.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:37

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