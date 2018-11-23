Александр Гудков рассказал об отношении мамы к его творчеству

Александр Гудков признался, что о своей работе он почти не разговаривает с мамой, а она в свою очередь не стремится оценивать успехи сына в профессиональной деятельности. В основном она заботится о том, чтобы сын всегда себя чувствовал хорошо, а также был накормлен и хорошо одет. К тому же женщине хочется внуков. По словам шоумена, его мама ничего не смотрит, поэтому он не стремится в своём творчестве что-то сделать для неё.Гудков отмечает, что его родительнице было бы приятнее видеть его на посту директора какого-нибудь завода, а не шоуменом, однако в выбор профессии наследника она никогда не вмешивалась, потому что всегда доверяла и ни в чём не упрекала его. У Александра есть ещё сестра, которую воспитывали по тем же принципам.