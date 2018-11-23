АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Александр Гудков рассказал об отношении мамы к его творчеству

Александр Гудков рассказал в беседе с журналистами о том, как мама относится к его творчеству. По словам шоумена, родительница хотела бы его видеть директором завода.
Александр Гудков рассказал об отношении мамы к его творчеству

Александр Гудков признался, что о своей работе он почти не разговаривает с мамой, а она в свою очередь не стремится оценивать успехи сына в профессиональной деятельности. В основном она заботится о том, чтобы сын всегда себя чувствовал хорошо, а также был накормлен и хорошо одет. К тому же женщине хочется внуков. По словам шоумена, его мама ничего не смотрит, поэтому он не стремится в своём творчестве что-то сделать для неё.

Гудков отмечает, что его родительнице было бы приятнее видеть его на посту директора какого-нибудь завода, а не шоуменом, однако в выбор профессии наследника она никогда не вмешивалась, потому что всегда доверяла и ни в чём не упрекала его. У Александра есть ещё сестра, которую воспитывали по тем же принципам.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Композитор Павел Андреев рассказал о своей игре
Ученые: Капустный сок вылечит человека от рака и
Ирина Купченко посетила премьерный показ
Рита Дакота рассказала, что её отец ни разу не
Светлана Зейналова рассказала о конфликтной
Медики: Хурма помогает организму бороться с
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей потеряла
Александр Гудков рассказал об отношении мамы к
Дочь актрисы Юлии Пересильд восхитила поклонников
Рыбные гены могут восстанавливать сердце после
В модельной линейке автобренда Audi произойдут
Полина Гагарина опубликовала в Instagram редкий
Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию
Медики: Кабачок положительно влияет на зрение
В Москве артиста балета Александра Дымовского
Валентин Юдашкин трогательно поздравил мать в
Lada Xray получит версию с вариатором
Александр Малинин тепло поздравил сына и дочь с
Ученые создали новый гидрогель для восстановления
Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет
Режиссёр Бортко прокомментировал слова Шнурова о
Москва одобрила строительство на Поклонной горе
Промсвязьбанк займется исследованиями в
Chery представила новый суббренд марки Exeed
У звезды Дома-2 Александры Черно начался
Марина Александрова оставляет своих детей на
Звезде Дома-2 и жене бывшего продюсера
Ученые обнаружили в колониях муравьев практику
Лена Миро и Лолита Милявская повздорили в Сети
Пьяный британец потратил целое состояние на
Просмотреть все новости