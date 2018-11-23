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Светлана Зейналова рассказала о конфликтной ситуации на автопарковке в Instagram

Телеведущая Светлана Зейналова – женщина с нелегкой судьбой. Она воспитывает двоих дочерей, причем у старшей девочки диагностирован аутизм. После ухода супруга Алексея Глазатова она научилась полагаться только на себя и самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Недавно в сети Instagram она поделилась c подписчиками рассказом о конфликтной ситуации, случившейся на парковке с одним из автолюбителей.
Светлана Зейналова рассказала о конфликтной ситуации на автопарковке в Instagram

На своей странице в социальной сети телезвезда опубликовала снимок, на котором видно, что на стекле ее машины написано бранное слово. По ее словам, один из водителей на автопарковке занял одновременно два места, предназначающихся для людей с ограниченными возможностями. Далее дело приняло не самый лучший оборот.
Светлана Зейналова рассказала о конфликтной ситуации на автопарковке в Instagram

Светлана Зейналова рассказала, что во время визита с ребенком к доктору, она пробовала расположить свое авто на половине парковочного места, однако водитель на автомобиле марки «Мерседес» посчитал, что она поставила свое авто очень близко к его транспортному средству. Между автолюбителями возникла словесная перепалка, во время которой мужчина вел себя по-хамски: он «тыкал и угрожал», размахивал руками, а также пообещал разбить машину.

Ведущей ничего не оставалось, как забрать дочь и уйти с места инцидента, однако потом они обе расплакались.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:00

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