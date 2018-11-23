Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря





Пресс-служба Кремля уже сообщил об аккредитации на это мероприятие и предлагает всем заинтересованным СМИ подать свои заявки в период до 7 декабря. Место проведения пресс-конференции пока не называется. Крупные ежегодные пресс-конференции Владимира Путина традиционно вызывают повышенное внимание со стороны общественности. Формат подразумевает, что глава государства на протяжении нескольких часов в прямом эфире станет давать ответы на самые актуальные вопросы.В этом году пройдет 14-я пресс-конференция Владимира Путина на должности президента РФ. В прошлом году она смогла собрать рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — свыше 1,6 тысяч. Длилось мероприятия 3 часа 42 минуты.