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Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

Владимир Путин проведет масштабную пресс-конференцию 20 декабря. Новая дата ежегодной встречи с главой государства была объявлена пресс-центром президента России.
Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

Пресс-служба Кремля уже сообщил об аккредитации на это мероприятие и предлагает всем заинтересованным СМИ подать свои заявки в период до 7 декабря. Место проведения пресс-конференции пока не называется. Крупные ежегодные пресс-конференции Владимира Путина традиционно вызывают повышенное внимание со стороны общественности. Формат подразумевает, что глава государства на протяжении нескольких часов в прямом эфире станет давать ответы на самые актуальные вопросы.

В этом году пройдет 14-я пресс-конференция Владимира Путина на должности президента РФ. В прошлом году она смогла собрать рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — свыше 1,6 тысяч. Длилось мероприятия 3 часа 42 минуты.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:03

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