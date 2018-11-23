Медики: Хурма помогает организму бороться с простудой и кашлем
Медики рекомендуют в зимний период употреблять хурму, поскольку она способна помочь организму быстрее справляться простудой и приступами кашля. Ее бактерицидные свойства борются с воспалениями в носоглотке и сильными болями в горле.
Хурма содержит в себе витамины и микроэлементы, помогающие организму бороться с вирусами и инфекциями. А если простуда уже «одолела» человека, то медики советуют использовать сок данного плода. Для полоскания горла необходимо смешать сок и горячую воду 2:1. Оранжевый плод полезен для органов, которые отвечают за пищеварение и хорошо «чистят» печень, а это в свою очередь также ускоряет выздоровление. Фруктоза и глюкоза питают мозг, что помогает ему работать быстрее и качественнее.
Также врачи отмечают, что наличие железа, кальция, натрия и калия во фрукте помогут человеку сохранить тонус, успокоить нервы и сберечь крепкую психику в период холодов.
Хурма содержит в себе витамины и микроэлементы, помогающие организму бороться с вирусами и инфекциями. А если простуда уже «одолела» человека, то медики советуют использовать сок данного плода. Для полоскания горла необходимо смешать сок и горячую воду 2:1. Оранжевый плод полезен для органов, которые отвечают за пищеварение и хорошо «чистят» печень, а это в свою очередь также ускоряет выздоровление. Фруктоза и глюкоза питают мозг, что помогает ему работать быстрее и качественнее.
Также врачи отмечают, что наличие железа, кальция, натрия и калия во фрукте помогут человеку сохранить тонус, успокоить нервы и сберечь крепкую психику в период холодов.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:53