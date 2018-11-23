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Дочь актрисы Юлии Пересильд восхитила поклонников бальными танцами

Дочь Юлии Пересильд Анна восхитила поклонников российской актрисы бальными танцами. Звёздная мать ищет для 9-летней девочки партнёра.
Дочь актрисы Юлии Пересильд восхитила поклонников бальными танцами

В Instagram Пересильд появилось несколько видеороликов, где её старшая дочка Анна зажигательно танцует в разных стилях. Школьница ходит в специальный класс, однако девочкам приходится обходиться без партнёров, и полноценного обучения они не получают. Артистка попросила читающих её мальчиков, тренеров и родителей помочь в поиске пары для Ани.

"Моя девочка страстно увлечена бальными танцами. Она уже немало преуспела в данном искусстве. Единственное, чего нам не хватает для полного счастья, - партнёр, увлечённый, свободный и творческий мальчик". - пишет знаменитость.

Поклонники Пересильд поразились сходству её и старшей дочки, а также грации и пластичности школьницы. Кроме того, Анна растёт очень отзывчивым ребёнком, ведь без всякого повода поразила артистку видеороликом, где рассказывает, как сильно любит маму.

"Взяла и сделала для меня видео, сама, никто её не просил, и не в честь какого-то праздника, а просто так", - пишет Пересильд.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:33

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