Дочь актрисы Юлии Пересильд восхитила поклонников бальными танцами

"Моя девочка страстно увлечена бальными танцами. Она уже немало преуспела в данном искусстве. Единственное, чего нам не хватает для полного счастья, - партнёр, увлечённый, свободный и творческий мальчик". - пишет знаменитость.

"Взяла и сделала для меня видео, сама, никто её не просил, и не в честь какого-то праздника, а просто так", - пишет Пересильд.

В Instagram Пересильд появилось несколько видеороликов, где её старшая дочка Анна зажигательно танцует в разных стилях. Школьница ходит в специальный класс, однако девочкам приходится обходиться без партнёров, и полноценного обучения они не получают. Артистка попросила читающих её мальчиков, тренеров и родителей помочь в поиске пары для Ани.Поклонники Пересильд поразились сходству её и старшей дочки, а также грации и пластичности школьницы. Кроме того, Анна растёт очень отзывчивым ребёнком, ведь без всякого повода поразила артистку видеороликом, где рассказывает, как сильно любит маму.