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Рыбные гены могут восстанавливать сердце после инфаркта

Гены, отвечающие за восстановление поврежденной ткани сердца, обнаруженные биологами у пещерных рыб в Мексике, способны привести к революции в сфере медицины. Лучеперые рыбы, которые также известны под названием мексиканские тетры, живут в полной темноте, поэтому в процессе эволюции потеряли собственные органы зрения. В то же время это не единственная необычная особенность представителей Astyanax mexicanus.
Рыбные гены могут восстанавливать сердце после инфаркта

«Исследуя геном мексиканских тетр, удалось обнаружить конкретные гены, которые отвечают за восстановление сердца. Эти поразительные рыбы имеют в своём распоряжении настоящую суперсилу — “саморемонт” сердца в случае повреждения. Если нечто подобное существовало бы у людей, то смертность вследствие болезней сердечно-сосудистой систему снизилась до минимальных показателей», — сообщают специалисты Британского фонда по вопросам борьбы с поражениями сердца.

В исследовании также участвовали ученые из Оксфордского университета. Предполагается, что дальнейшие изыскания уникальных генов мексиканских пещерных рыбок дадут возможность исследователям понять, как именно должна активироваться регенерация сердца человека.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:25

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