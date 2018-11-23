Виктория Боня намекает на новый роман с британским музыкантом Tohi

На этот раз избранником Бони стал 29-летний музыкант Tohi, британец с иранскими корнями.Несмотря на 4,5 млн подписчиков в Instagram о Тохи мало информации и насколько серьезны его отношения с Викторией, сложно сказать.Парень пишет песни, поет и продюсирует, а с Викторией его могут связывать как романтические отношения, так и просто пляжные развлечения и фотосессия.Примечательно, что подписчики не одобрили кандидатуру Tohi и в комментариях вылили на Боню немало грязи, намекая, что она телом рассчиталась с ухажером, оплатившим отдых.