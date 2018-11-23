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Виктория Боня намекает на новый роман с британским музыкантом Tohi

Экс-участница «Дома-2», актриса и модель Виктория Боня прославилась своими романами с состоятельными молодыми людьми, и, оправившись после скандального расставания с миллиардером из Монако, 38-летняя знаменитость намекает на новый роман.

На этот раз избранником Бони стал 29-летний музыкант Tohi, британец с иранскими корнями.

Виктория Боня намекает на новый роман с британским музыкантом Tohi

Несмотря на 4,5 млн подписчиков в Instagram о Тохи мало информации и насколько серьезны его отношения с Викторией, сложно сказать.

Парень пишет песни, поет и продюсирует, а с Викторией его могут связывать как романтические отношения, так и просто пляжные развлечения и фотосессия.

Виктория Боня намекает на новый роман с британским музыкантом Tohi

Примечательно, что подписчики не одобрили кандидатуру Tohi и в комментариях вылили на Боню немало грязи, намекая, что она телом рассчиталась с ухажером, оплатившим отдых.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:31

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