Виктория Боня намекает на новый роман с британским музыкантом Tohi
Экс-участница «Дома-2», актриса и модель Виктория Боня прославилась своими романами с состоятельными молодыми людьми, и, оправившись после скандального расставания с миллиардером из Монако, 38-летняя знаменитость намекает на новый роман.
На этот раз избранником Бони стал 29-летний музыкант Tohi, британец с иранскими корнями.
Несмотря на 4,5 млн подписчиков в Instagram о Тохи мало информации и насколько серьезны его отношения с Викторией, сложно сказать.
Парень пишет песни, поет и продюсирует, а с Викторией его могут связывать как романтические отношения, так и просто пляжные развлечения и фотосессия.
Примечательно, что подписчики не одобрили кандидатуру Tohi и в комментариях вылили на Боню немало грязи, намекая, что она телом рассчиталась с ухажером, оплатившим отдых.
На этот раз избранником Бони стал 29-летний музыкант Tohi, британец с иранскими корнями.
Несмотря на 4,5 млн подписчиков в Instagram о Тохи мало информации и насколько серьезны его отношения с Викторией, сложно сказать.
Парень пишет песни, поет и продюсирует, а с Викторией его могут связывать как романтические отношения, так и просто пляжные развлечения и фотосессия.
Примечательно, что подписчики не одобрили кандидатуру Tohi и в комментариях вылили на Боню немало грязи, намекая, что она телом рассчиталась с ухажером, оплатившим отдых.