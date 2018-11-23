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Полина Гагарина опубликовала в Instagram редкий снимок маленькой дочки

Полина Гагарина весной прошлого года стала мамой во второй раз, однако показывать свою маленькую дочку она не торопится. Недавно на своей странице в Instagram певица обнародовала редкий снимок девочки со спины.
Полина Гагарина опубликовала в Instagram редкий снимок маленькой дочки

Свою дочку Полина Гагарина назвала Мией, как и многим детям, девочке нравится закидывать ножку на бортик кроватки, именно в этой позе её и запечатлела звёздная родительница. Этот снимок певица опубликовала в социальной сети, а в описании к посту отметила: «Моя маленькая балерина». В комментариях поклонники заметили, что малышка заметно подросла, а также они просят звезду чаще делиться снимками с девочкой.

Второй ребёнок Полины Гагариной появился на свет 26 апреля 2017 года в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Также певица воспитывает сына Андрея от первого супруга актёра Петра Кислова. Периодически артистка посвящает наследнику нежные посты в социальной сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:07

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