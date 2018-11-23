Полина Гагарина опубликовала в Instagram редкий снимок маленькой дочки

Свою дочку Полина Гагарина назвала Мией, как и многим детям, девочке нравится закидывать ножку на бортик кроватки, именно в этой позе её и запечатлела звёздная родительница. Этот снимок певица опубликовала в социальной сети, а в описании к посту отметила: «Моя маленькая балерина». В комментариях поклонники заметили, что малышка заметно подросла, а также они просят звезду чаще делиться снимками с девочкой.Второй ребёнок Полины Гагариной появился на свет 26 апреля 2017 года в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Также певица воспитывает сына Андрея от первого супруга актёра Петра Кислова. Периодически артистка посвящает наследнику нежные посты в социальной сети.