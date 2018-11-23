Александр Малинин тепло поздравил сына и дочь с днем рождения в Instagram

Певец поделился общими фото с именинниками и признался в любви к собственным детям.- указал в комментарии к публикации Александр Малинин.Девушка намеревается серьезно заниматься музыкой и покорять мир песнями в собственном исполнении. Её не смущает широкая известность, она считает себя готовой к славе и сопутствующим испытаниям. Не так давно Устинья Малинина давала выступление в составе Баварского академического молодежного хора. Её знаменитый отец Александр Малинин поделился фрагментом с концерта на странице собственного аккаунта в instagram.