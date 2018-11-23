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Александр Малинин тепло поздравил сына и дочь с днем рождения в Instagram

Александр Малинин поделился с поклонниками в Instagram сообщением о праздновании дня рождения своих детей. 23 ноября отмечают именины двойняшки Фрол и Устинья, которым исполняется по 18 лет.
Александр Малинин тепло поздравил сына и дочь с днем рождения в Instagram

Певец поделился общими фото с именинниками и признался в любви к собственным детям.

«Сегодня Фрол с Устиньей отмечают свой 18-й день рождения! Поздравляю от всей души и желаю быть здоровыми, сильными духом, реализовать все мечты в жизни! Очень вас люблю!!!» - указал в комментарии к публикации Александр Малинин.

Девушка намеревается серьезно заниматься музыкой и покорять мир песнями в собственном исполнении. Её не смущает широкая известность, она считает себя готовой к славе и сопутствующим испытаниям. Не так давно Устинья Малинина давала выступление в составе Баварского академического молодежного хора. Её знаменитый отец Александр Малинин поделился фрагментом с концерта на странице собственного аккаунта в instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:40

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