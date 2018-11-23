АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Ольгу Бузову собираются выдвинуть на конкурс «Евровидение-2019»

В нескольких уважаемых источниках появилась ошеломляющая новость - в следующем году на «Евровидение-2019» от России может поехать Ольга Бузова.

Поклонники ведущей «Дом-2» не на шутку разволновались. Ведь такое событие может стать главным в певческой карьере Бузовой, но пользователи с музыкальным слухом и трезвым умом охарактеризовали эту новость, как «маразм крепчал».

Ольгу Бузову собираются выдвинуть на конкурс «Евровидение-2019»

Слабые вокальные данные Ольги Бузовой ни для кого секретом не являются, и как она будет выкручиваться, когда придется петь «живьем», остается загадкой, тем не менее, инсайдеры из около конкурсных кругов отмечают, что у Ольги Бузовой вполне может получиться оказаться на главном вокальном конкурсе мира.

Ольгу Бузову собираются выдвинуть на конкурс «Евровидение-2019»

Хотя нужно признать, что «Евровидение» уже давно перестало быть конкурсом вокалистов, а делает больший упор на шоу, а вот с этим у Бузовой все отлично, и она вполне может оказаться на израильской сцене.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали новый гидрогель для восстановления
Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет
Режиссёр Бортко прокомментировал слова Шнурова о
Москва одобрила строительство на Поклонной горе
Промсвязьбанк займется исследованиями в
Chery представила новый суббренд марки Exeed
У звезды Дома-2 Александры Черно начался
Марина Александрова оставляет своих детей на
Звезде Дома-2 и жене бывшего продюсера
Ученые обнаружили в колониях муравьев практику
Лена Миро и Лолита Милявская повздорили в Сети
Пьяный британец потратил целое состояние на
Анжелика Варум в новом альбоме «На паузу»
Российское беспилотное авто проехало из
Виктория Боня намекает на новый роман с
У Армена Бежаняна возник конфликт с журналистами
Эксперты дали советы ав­то­мо­би­лис­там по
Известного блогера Амирана Сардарова ограбили в
Ученые нашли новую галактику рядом с созвездием
ВЦИОМ: Треть россиянин ощутили усиление
Уфологи: Люди пользуются инопланетными
Рианна в Instagram показала снимок с откровенной
Ольгу Бузову собираются выдвинуть на конкурс
Ученые назвали шесть признаков возникновения
"Вирус "женщины" дошёл до Вьетнама": Костюшкин
С помощью «умных» туалетов работодатели смогут
В Шотландии приступят к тестированию первого в
Любовь Успенская в Instagram показала снимок со
Павел Воля поздравил в Instagram супругу с
Эксперты составили список самых надежных
Просмотреть все новости