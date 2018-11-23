Ольгу Бузову собираются выдвинуть на конкурс «Евровидение-2019»





Поклонники ведущей «Дом-2» не на шутку разволновались. Ведь такое событие может стать главным в певческой карьере Бузовой, но пользователи с музыкальным слухом и трезвым умом охарактеризовали эту новость, как «маразм крепчал».Слабые вокальные данные Ольги Бузовой ни для кого секретом не являются, и как она будет выкручиваться, когда придется петь «живьем», остается загадкой, тем не менее, инсайдеры из около конкурсных кругов отмечают, что у Ольги Бузовой вполне может получиться оказаться на главном вокальном конкурсе мира.Хотя нужно признать, что «Евровидение» уже давно перестало быть конкурсом вокалистов, а делает больший упор на шоу, а вот с этим у Бузовой все отлично, и она вполне может оказаться на израильской сцене.