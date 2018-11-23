Ученые создали новый гидрогель для восстановления хрящей и менисков





Вещество прилипает намного лучше существующих аналогов, а также удерживается на месте травмы во время начала движения сустава. У отельных типов биологических тканей, включая хрящи либо мениски почти или полностью отсутствует кровоснабжение, а сами они не могут восстановиться после случаев травмы. Разрешить проблему могла бы инъекция гидрогеля, который смешивается с лекарственным средством либо клетками в целях стимуляции регенерации тканей.При этом у обычных гидрогелей имеется достаточно существенный недостаток, поскольку они не могут удерживаться на нужном месте по причине давления, возникающего вследствие движения тела человека и телесных жидкостей. В настоящее время медики вынуждены пользоваться специальными удерживающими мембранами, которые скрепляют швами ткани для лечения гидрогелем. Две исследовательских команды из Федеральной политехнической школы Лозанны создали биосовместимый гидрогель, который самостоятельно приклеивается к мягким хрящам и менискам.Он на 90% состоит из воды, что позволяет выдерживать механическое напряжение и деформацию, поэтому дополнительных креплений не требуется. Остальные 10% приходятся на особую структуру волокон., — сообщает Доминик Пиолетти, один из глав нового проекта.