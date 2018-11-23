Марина Александрова оставляет своих детей на дедушек и бабушек





Марина Александрова посетила презентацию «Года культуры» вместе со своим супругом Андреем Болтенко. Актриса пришла на мероприятие прямо со съёмочной площадки, сейчас она снимается в третьем сезоне популярного у зрителей телесериала «Екатерина». Фотокорреспонденты хотели запечатлеть супругов вместе, однако это им не удалось, артистка пояснила, что её муж не любит шумихи вокруг себя и излишнего внимания.Марина Александрова вместе с мужем воспитывает шестилетнего сына Андрея и трёхлетнюю дочь Екатерину. На вопрос журналистов, с кем остаются дети, пока родители заняты на съёмках и посещают светские мероприятия, артистка ответила, что они находятся в заботливых руках бабушек и дедушек.