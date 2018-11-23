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Режиссёр Бортко прокомментировал слова Шнурова о концертах в Украине

Режиссёр и политик Владимир Бортко прокомментировал слова Сергея Шнурова о концертах в Украине. Деятель культуры также является в соседней от России стране "невъездным".
Режиссёр Бортко прокомментировал слова Шнурова о концертах в Украине

Бортко, будучи зампредом комитета Государственной думы РФ по культуре, высказался по поводу отказа некоторых отечественных артистов давать выступления в Украине. С политической критикой режиссёр "Тараса Бульбы" столкнулся ещё тогда, когда вышел фильм, затрагивающий украинскую историю. Тогда Бортко последний раз ездил в соседнюю страну, а с тех пор возвращаться не спешит. Имя политика украинские власти успели внести в списки "Миротворца". Таким образом, режиссёр стал "невъездным", как и Шнуров.

"Но мне от этого не холодно и не жарко", - признался деятель культуры.

Он также отметил, что артисты существуют в мире вне зависимости от влияния или настроений политиков. Разрушение культурных связей России и Украины печально и неправильно для режиссёра.

При этом последний подчёркивает, что у властей РФ к артистам из зарубежья совсем иное отношение, что указывает на большую дальновидность. Напомним, что Шнуров прямо заявил об избегании концертов в Украине, поскольку это может отразиться на отношении к нему россиян.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:16

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