Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет идеального пресса

Первым пунктом Акерберг указывает на важность контроля рациона питания. Она рекомендует обратить внимание на количество полезных жиров и протеинов в пище, приём пробиотиков, употребление воды в достаточных количествах. Важно при этом не голодать. Вторым секретом оказались правильные занятия спортом., — подчеркивает фитнес-тренер.Акерберг дала совет уделять внимание не только прессу, но всему телу. Согласно её словам, чтобы заниматься спортом достаточно использовать упражнения на равновесие и статику. К таким относится планка.