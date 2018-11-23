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Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет идеального пресса

Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет своего идеального пресса. Специалист назвала всего три фактора, которые помогут сделать талию стройной и убрать лишний жир в области живота.
Фитнес-тренер Камилла Акерберг раскрыла секрет идеального пресса

Первым пунктом Акерберг указывает на важность контроля рациона питания. Она рекомендует обратить внимание на количество полезных жиров и протеинов в пище, приём пробиотиков, употребление воды в достаточных количествах. Важно при этом не голодать. Вторым секретом оказались правильные занятия спортом.

«Комбинируйте силовые тренировки для накачки мышц и кардионагрузки для сброса веса», — подчеркивает фитнес-тренер.

Акерберг дала совет уделять внимание не только прессу, но всему телу. Согласно её словам, чтобы заниматься спортом достаточно использовать упражнения на равновесие и статику. К таким относится планка.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:27

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