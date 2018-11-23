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Лена Миро и Лолита Милявская повздорили в Сети из-за статьи об измене Александра Цекало

Скандальная блогер Лена Миро опубликовала статью об измене Александра Цекало своей нынешней супруге. Лолита Милявская, прочитавшая публикацию, не лестно отозвалась о творчестве оппонента.
Лена Миро и Лолита Милявская повздорили в Сети из-за статьи об измене Александра Цекало

Александр Цекало давно состоит в отношениях с сестрой Веры Брежневой, однако недавно его заметили с некой привлекательной особой, многие сочли, что подобное свидание является изменой. Эту историю не оставила без внимания Лена Миро, она этой теме посвятила целую статью, не ожидая, что её творчество прокомментирует Лолита Милявская, которая нелицеприятно отозвалась о блогере. Кроме того, артистка посоветовала Лене Миро писать позитивные статьи, а не лить грязь.
Лена Миро и Лолита Милявская повздорили в Сети из-за статьи об измене Александра Цекало

Столь резкое высказывание популярной певицы не могла проигнорировать Миро, она ответила в такой же жёсткой манере, обвинив Милявскую во лжи. К тому же блогер назвала певицу «старой и жирной», призывая оставить её в покое, поскольку её статья касается только Цекало.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:57

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