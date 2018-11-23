Анжелика Варум в новом альбоме «На паузу» рассказала о душевной боли

Анжелика Варум этой новостью поделилась со своими подписчиками в Instagram. Под постом она поблагодарила каждого человека, который, так или иначе, принимал участие в создании новой пластинки. Например, своего аранжировщика Владимира Чиняева она поблагодарила за то, что он стал для нее единомышленником, а таковых весьма сложно отыскать. Что касается ее супруга, то ему свою благодарность певица выразила так: "Моему мужу Леониду Агутину спасибо за парадоксально полярные эмоции, за настоящую поэзию и участие в песне "На паузу". Также Варум призналась, что если бы у нее не было возможности «изливать» свои эмоции и глубокие переживания в песни, то ее давно уже разорвало на несколько частей.Анжелика Варум снова призналась себе и зрителям в записи «последней» пластинки. По ее словам, она каждый раз говорит себе это после выпуска очередного альбома. Ведь сейчас такое время, что слушатель хочет совершенное иное, но нарушив обещание, успокаивая себя, говорит, что тем, кому нужно - услышат. Тем более, что когда до нее доносятся мотивы некоторых песен с честными текстами, она не в состоянии отказать себе, и спеть их. В результате, певица выпустила в свет «настоящую исповедь», в которой делится с публикой своей душевной болью.