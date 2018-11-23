Ксения Бородина призналась, что сорвалась на семейство Рапунцелей только потому, что у неё «лопнуло терпение»

«Больше 2 часов мы мерзли на лобном, прежде чем семья Рапунцель наконец-то приняли решение! Это я уже кричать начала, когда прошел час» - объяснила Бородина зрителям.

Не секрет, что Ксению многие участники и телезрители «Дома-2» считают одной из самых лучших ведущих проекта. Бородину многим ставят в пример, указывая на ее профессионализм и заинтересованность в решении всех проблем своих подопечных.Впрочем, в одном из недавних выпусков Ксения явно допустила ошибку. Телеведущая телестройки напрочь позабыла о своих должностных обязанностях и минимальной дисциплине, и просто сорвалась на Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Бородина буквально потребовала у парочки немедленно определиться, кто из их семейства покинет VIP -палаты и переедет жить в общих дом.Нужно сказать, что надменные и озлобленные требования Ксении не на шутку напугали «брендов» реалити-шоу. И вот на днях, Бородина решила объяснить телезрителям проекта, почему же произошел на Лобном месте этот неприятный инцидент.По словам ведущей «Дома-2», она понимает, что слегка перегнула палку. Однако кричать она начала только после того, как на протяжении уже часа ей приходилось буквально замерзать на Лобном месте и все из-за того, что семейство Рапунцелей не могло никак принять решение.Также Ксения добавила, что порой из-за ее сложной работы у нее «лопается терпение». В конце своих объяснений телеведущая телепроекта отметила, что очень надеется на то, что поклонники шоу ее поддерживают.