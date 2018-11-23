Ольга Бузова перестала придерживаться строгого питания

«Ольга, наконец-то Вы забыли о диете! Вам нужно срочно поправиться, а то девочку-подростка напоминаете!», «Оль, продолжай кушать и кто знает, возможно грудь наконец вырастит», «Бузова, ты что есть начала? Давно пора!» - продолжают комментировать свежий Stories Бузовой в Сети.





Не единожды Ольга рассказывала своим поклонникам, что во время подготовки к сольному концерту в «Crocus City Hall», дабы выглядеть безупречно во время выступления, ей пришлось сесть на довольно жесткую диету. Бузовой на протяжении нескольких месяцев приходилось питаться только нежирными бульонами и кофе.Стоит отметить, что результаты недоедания новоиспеченной певицы шокировали ее поклонников. По мнению многих из них, Ольга не только лишилась своей женственности, но и стала напоминать им девочку-подростка, у которой только начинает формироваться тело.Сейчас Ольга находится на Сейшельских островах, где в полной мере продолжает демонстрировать результаты своей жесткой диеты. Интернет-пользователи уверены, что Бузова переборщила с голоданием и совсем скоро ей грозит такое страшное заболевание, как анорексия.И вот несколько часов назад телезнаменитость опубликовала у себя на страничке новый Stories, из которого становится понятно, что певица перестала придерживаться строгого питания. На видеоролике видно, что на ужин Ольга предпочла запеченную рыбу с овощами и сливочно-сырным соусом.Некоторые поклонники Бузовой убеждены, что их любимица наконец-таки прислушалась к их советам и поняла, что на самом деле переборщила с недоеданием.