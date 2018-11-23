Пьяный британец потратил целое состояние на перевозку плюшевого покемона из США





Однако купить покемона было проще всего, огромные трудности появились, когда возник вопрос доставки плюшевой игрушки в Великобританию. В самолет Снорлакса британец пронести не смог, поскольку тот занимал сразу два пассажирских места, и необходимо было заплатить за них. Тогда Каллум на два месяца оставил покемона у своего начальника.Прибыв в США со следующей командировкой, он плотно упаковал покемона в коробку и начал долгий путь домой, делая пересадки в Атланте и Хитроу. По словам поклонника карманных монстров, Снорлакс доставил ему много хлопот. Таможенники постоянно интересовались, что находится в коробке, а однажды багаж был задержан для более тщательного осмотра. Каллум признался, что купил игрушку, будучи выпившим. Но, несмотря на то, что ему 31 год, у него есть работа, жена и дети, он всегда мечтал обзавестись большим покемоном. На воплощение мечты в реальность ему пришлось потратить 1150 фунтов (почти 100 тысяч рублей).