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Пьяный британец потратил целое состояние на перевозку плюшевого покемона из США

Более 1000 фунтов пришлось потратить пьяному британцу, чтобы из США привезти домой плюшевую игрушку. Каллум Андервуд приехал в США в служебную командировку, во время вечеринки с коллегами он увидел гигантского покемона Снорлакса и не смог отказаться от его покупки.

Пьяный британец потратил целое состояние на перевозку плюшевого покемона из США


Однако купить покемона было проще всего, огромные трудности появились, когда возник вопрос доставки плюшевой игрушки в Великобританию. В самолет Снорлакса британец пронести не смог, поскольку тот занимал сразу два пассажирских места, и необходимо было заплатить за них. Тогда Каллум на два месяца оставил покемона у своего начальника.

Прибыв в США со следующей командировкой, он плотно упаковал покемона в коробку и начал долгий путь домой, делая пересадки в Атланте и Хитроу. По словам поклонника карманных монстров, Снорлакс доставил ему много хлопот. Таможенники постоянно интересовались, что находится в коробке, а однажды багаж был задержан для более тщательного осмотра. Каллум признался, что купил игрушку, будучи выпившим. Но, несмотря на то, что ему 31 год, у него есть работа, жена и дети, он всегда мечтал обзавестись большим покемоном. На воплощение мечты в реальность ему пришлось потратить 1150 фунтов (почти 100 тысяч рублей).



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:52

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