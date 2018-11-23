«Дом-2»: На Сейшелах в очередной драке Юнна Волкова побила новенькую участницу





Не успели Валерий Блюменкранц и Кристина Баранова прилететь на «Остров любви», как оказались в самом центре заварушки.А началось все с того, что Кристина, утомленная после перелета, начала вовсю жаловаться на то, что ей не понравилось желание Валерии «принять на душу» в самолете. Впрочем, больше всего Баранову разочаровало то, что Блюменкранц на Сейшелах совершенно расслабился и принялся флиртовать со всеми девушками, которые находятся на острове.Тут-то за Валерия и вступилась Юнна Волкова, которая давным-давно буквально пылает страстью к мужчине. Блондинка заявила, что не видит в поведении своего коллеги по съемочной площадке ничего преступного. Также девушка поспешила подчеркнуть, что виновата в тесном общении Блюменкранца с другими барышнями только Кристина, и никто больше.На почве обмена «любезностями» между Юнной и Кристиной началась перепалка. И если Баранова пыталась контролировать свои эмоции и хорошо думать над тем, что она говорит, то Волкова мгновенно вышла из себя. Участница не стала долго церемониться с новенькой и кинула в нее тарелку с едой.Только вот даже после этого Волкова не смогла успокоиться. В итоге другим участникам «Острова любви» пришлось не только разнимать девушек, но и пытаться успокоить раздраженную Юнну.К слову, в социальных сетях несколько часов назад появился видеоролик драки Юнны Волковой и Кристины Барановой, на котором отчетливо видно, что блондинка находится в нетрезвом состоянии. Вполне вероятно, что если бы Юнна находилась в здравом уме, драки можно было бы избежать.