У Армена Бежаняна возник конфликт с журналистами из-за критики почетных жителей Пермского края





Недавно из-за нехватки средств в бюджете, из которого выплачивают дотации, почётные граждане Осинского района Пермского края остались без ежемесячных выплат. Естественно люди, не получившие выплаты, остались этим недовольны, однако местная пресса, приняла сторону чиновников. Журналисты опубликовали статью, в которой раскритиковали почётных жителей, заявляя, что можно было бы отказаться от льгот в столь непростой момент.В свою очередь Армен Бежанян выступил в другом пермском издании, в авторской колонке он заявил, что оскорблять людей, никому не позволено, в том числе властям и журналистам. В ответ на публикацию актёра вышла ещё одна колонка от представителей прессы, которых финансирует администрация, в ней отмечалось, что алчность некоторых жителей района перешла все границы.