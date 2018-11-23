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У Армена Бежаняна возник конфликт с журналистами из-за критики почетных жителей Пермского края

Актёр Армен Бежанян вступил в конфликт с журналистами. Звезде сериала «Реальные пацаны» не понравилось, что в местной газете Осинского района Пермского края опубликовали статью, в которой критикуют почётных жителей.
У Армена Бежаняна возник конфликт с журналистами из-за критики почетных жителей Пермского края

Недавно из-за нехватки средств в бюджете, из которого выплачивают дотации, почётные граждане Осинского района Пермского края остались без ежемесячных выплат. Естественно люди, не получившие выплаты, остались этим недовольны, однако местная пресса, приняла сторону чиновников. Журналисты опубликовали статью, в которой раскритиковали почётных жителей, заявляя, что можно было бы отказаться от льгот в столь непростой момент.

В свою очередь Армен Бежанян выступил в другом пермском издании, в авторской колонке он заявил, что оскорблять людей, никому не позволено, в том числе властям и журналистам. В ответ на публикацию актёра вышла ещё одна колонка от представителей прессы, которых финансирует администрация, в ней отмечалось, что алчность некоторых жителей района перешла все границы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:26

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