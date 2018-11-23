С помощью «умных» туалетов работодатели смогут следить за фекалиями сотрудников





Однако для составления полной картины необходимо проводить исследование свежего анализа. Модернизированные туалеты смогут отслеживать фекалии людей и отправлять в специализированные центры полученные данные. Высокий уровень развития мобильных технологий позволит почти мгновенно переправлять информацию о качестве экскрементов.Особенно выгодна технология будет работодателям. Установив «умные» туалеты в офисах они смогут заранее сообщить своему сотруднику, что у него есть проблемы со здоровьем, если они будут выявлены.