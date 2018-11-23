С помощью «умных» туалетов работодатели смогут следить за фекалиями сотрудников
Ученые посоветовали работодателям установить в своих офисах «умные» туалеты, чтобы следить за состоянием здоровья сотрудников, анализируя их экскременты. По словам американского медика из Лос-Анджелеса Самира Берри, фекалии человека могут многое сказать о состоянии здоровья пациента.
Однако для составления полной картины необходимо проводить исследование свежего анализа. Модернизированные туалеты смогут отслеживать фекалии людей и отправлять в специализированные центры полученные данные. Высокий уровень развития мобильных технологий позволит почти мгновенно переправлять информацию о качестве экскрементов.
Особенно выгодна технология будет работодателям. Установив «умные» туалеты в офисах они смогут заранее сообщить своему сотруднику, что у него есть проблемы со здоровьем, если они будут выявлены.
Однако для составления полной картины необходимо проводить исследование свежего анализа. Модернизированные туалеты смогут отслеживать фекалии людей и отправлять в специализированные центры полученные данные. Высокий уровень развития мобильных технологий позволит почти мгновенно переправлять информацию о качестве экскрементов.
Особенно выгодна технология будет работодателям. Установив «умные» туалеты в офисах они смогут заранее сообщить своему сотруднику, что у него есть проблемы со здоровьем, если они будут выявлены.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:24