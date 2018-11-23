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В Шотландии приступят к тестированию первого в мире беспилотного автобуса

В Шотландии планирую начать тестирование первого в мире беспилотного автобуса. Если испытания будут успешными, транспорт уже в 2021 году начнёт осуществлять перевозку пассажиров.

В Шотландии приступят к тестированию первого в мире беспилотного автобуса


Основная задача тестируемого беспилотного автобуса будет заключаться в том, чтобы пересечь мост Форт-Роуд-Бридж. Новое транспортное средство будет осуществлять перевозки пассажиров до 42 человек. Принять участие в поездке можно будет в 2021 году, после проведения всех испытаний искусственного интеллекта. На борту транспортного средства будет всегда находиться водитель. В случае возникновения каких-либо критических ситуаций, а также угрозе жизни он сможет на себя взять управление. Для разработки первого в мире современного беспилотного автобуса потратили 7 700 000 долларов (506 000 000 рублей). По мнению властей, общественный транспорт в поездку будет отправляться каждые 20 минут. При этом количество рейсов достигнет 10 000 в неделю.

Интернет-издание «Dni24» раньше сообщало, что искусственный интеллект научился быстрее и эффективнее врачей читать рентгеновские снимки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:14

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