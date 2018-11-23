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Ученые нашли новую галактику рядом с созвездием Андромеды

Ученые обнаружили новую галактику рядом с созвездием Андромеды. Астрономы сообщают, что скопление расположено на расстоянии свыше 3,4 тысячи световых лет от Солнечной системы.
Ученые нашли новую галактику рядом с созвездием Андромеды

NGC 404 отличается относительно небольшими масштабами и включает в себя несколько тысяч звездных систем. Вследствие огромного количества газовых облаков заметить галактику ранее было невозможно. Согласно словам исследователей, ранее объект носил имя «Призрака Мираха», поскольку визуально был похож на пояс астероидов.

С помощью телескопа Gran Telescopio Canaria исследователи из Италии определили, что порядка трети новой галактики занимают туманности и системы с желтыми карликами. Вдобавок, ученые исключили возможность присутствия в скоплениях экзопланет вследствие большой силы магнитного поля.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:07

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