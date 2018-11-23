Любовь Успенская в Instagram показала снимок со «следами» фотошопа на шее

Любовь Успенская известна многим своей погоней за красотой и молодостью. Артистка тратит много времени и сил, для того чтобы годы не отражались на ее внешности. Не так давно она опубликовала в Instagram пост, где ее можно увидеть подтянутой и с красивым макияжем. Однако многочисленные подписчики Успенской сразу увидели, что фото обработано в специальной программе и весьма не качественно, поскольку у певицы «пропала» шея.Читатели блога Любови Успенской высмеяли кумира за этот курьез и оставили множество саркастических комментариев.