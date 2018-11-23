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ВЦИОМ: Треть россиянин ощутили усиление социальной несправедливости в России

ВЦИОМ представил результаты опроса, свидетельствующие о том, что каждый третий россиянин почувствовал усиление социальной несправедливости в стране. Они винят в этом политику властей.
ВЦИОМ: Треть россиянин ощутили усиление социальной несправедливости в России

Опрос показал, что 54% россиян придерживаются мнения о сохранении уровня социальной справедливости за последний год на одном уровне. Мнение о наличии положительных изменений выразили 16% респондентов, а порядка 28% всех опрошенных считают, что общество России за последний год стало менее справедливым в социальном плане. У 32% респондентов есть мнение, что власти государства скорее препятствуют установлению социальной справедливости в обществе. Еще 30% респондентов уверены, что политика не оказывает никакого влияния на эту сферу. Около 29% опрошенных считают текущий курс властей способствующим укреплению социальной справедливости.

Ответы 14% респондентов предполагают, что для обеспечения соцсправедливости в обществе требуется принятие мер на госуровне для борьбы с коррупцией. 11% опрошенных считают, что решать проблемы нужно с использованием принципа «закон един для всех».

«Вопрос справедливости экономического и социального устройства в России – является одним из важнейших для всех россиян», - комментирует результаты опроса Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ.

По словам специалиста, госполитика сможет больше соответствовать положительному образу, если развивать экономику, обильнее финансировать основные соцсферы, бороться с коррупцией, а также «чистить» корпус чиновников от работающих «на себя, а не на страну лиц». Инициативный всероссийский опрос провели 5 ноября среди 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет. При этом в конце октября Росстат обнародовал сведения, свидетельствующие на то, что дифференциация населения страны по уровню доходов за январь-сентябрь 2018 года показала незначительный рост относительно января-сентября 2017 года.

В соответствии с данными Росстата, по результатам января-сентября 2018 года, 10% самых обеспеченных россиян получали 29,6% от общей суммы денежных доходов в стране. Самые бедные представители населения получили всего 2,1% от аналогичного показателя.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:00

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