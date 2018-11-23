Звезда «Дома-2» Илья Яббаров планирует баллотироваться в депутаты

«Я давно понял, что хочу стать депутатом. Как только мы с Маргаритой поймем, что готовы уйти с проекта, я сразу же возьмусь за воплощение в жизнь своих планов!» - заявил в прямом эфире Илья Яббаров.

«Яббаров, забудь о политике! За тебя НИКТО голосовать не будет! Кому нужны такие вот «депутаты», которые даже алименты ребенку не платят?» - прокомментировала одна из поклонниц телепроекта «Дом-2» планы Яббарова.







Не секрет, что Илья довольно долго находится на телепроекте «Дом-2». За это время Яббарову удалось заработать себе не лучшую репутацию, однако, оказалось, что это не мешает участнику строить велики планы на будущее.Несколько часов назад Илья вышел в прямой эфир со своей страничке в Instagram, в котором рассказал поклонникам, чем он намерен заниматься после того, как покинет телестройку. По словам Яббарова, он не хочет скрывать от своих верных фанатов то, что мечтает построить политическую карьеру.Участник «Дома-2» добавил, что планирует сделать все возможное для того, чтобы его планы воплотились в жизнь.По словам возлюбленного Маргариты Ларченко, он уже даже начал продумывать кампанию, которая поможет ему построить политическую карьеру. Пока Илья точно еще не определился, от кого хочет выступать, однако, невзирая на критику, точно знает, что станет политиком.К слову, заявления Яббарова, как выяснилось, очень развеселили многих его подписчиков. Один за другим интернет-пользователи, которые просмотрели прямой эфир участника «Дома-2», продолжают говорить о том, что Илья может напрочь позабыть о карьере в политике.