"Вирус "женщины" дошёл до Вьетнама": Костюшкин рассказал о популярности своего хита

"Вирус Женщины уже дошёл до Вьетнама. Хотя мной написано немало песен, эту уже не забить ничем", - комментирует ролик Костюшкин.

На своей странице в социальной сети Костюшкин выложил видео, снятое на тропическом курорте двумя русскими туристками. Девушки едут в такси, которое ведёт вьетнамец, и на полной громкости слушают любимый хит экс-участника "Чай вдвоём". Россиянкам настолько весело, что они не могут удержаться от танцев, и даже водитель-иностранец "заразился" энергетикой зажигательной песни.В комментариях многочисленные фанаты признались в любви к музыканту и его творчеству. Некоторые отметили, что не первый год живут во Вьетнаме и так же ездят на машине с "Женщина, я не танцую" в динамиках. Другие предложили Костюшкину запустить в Сети челлендж на популярную песню, как это делают другие артисты.