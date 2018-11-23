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"Вирус "женщины" дошёл до Вьетнама": Костюшкин рассказал о популярности своего хита

Стас Костюшкин рассказал в Instagram о популярности своего хита "Женщина, я не танцую". Вирус песни дошёл до самого Вьетнама.
"Вирус "женщины" дошёл до Вьетнама": Костюшкин рассказал о популярности своего хита

На своей странице в социальной сети Костюшкин выложил видео, снятое на тропическом курорте двумя русскими туристками. Девушки едут в такси, которое ведёт вьетнамец, и на полной громкости слушают любимый хит экс-участника "Чай вдвоём". Россиянкам настолько весело, что они не могут удержаться от танцев, и даже водитель-иностранец "заразился" энергетикой зажигательной песни.

"Вирус Женщины уже дошёл до Вьетнама. Хотя мной написано немало песен, эту уже не забить ничем", - комментирует ролик Костюшкин.

В комментариях многочисленные фанаты признались в любви к музыканту и его творчеству. Некоторые отметили, что не первый год живут во Вьетнаме и так же ездят на машине с "Женщина, я не танцую" в динамиках. Другие предложили Костюшкину запустить в Сети челлендж на популярную песню, как это делают другие артисты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:31

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