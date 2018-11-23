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Павел Воля поздравил в Instagram супругу с победой на премии GQ Super Women

Павел Воля с подписчиками в Instagram поделился радостным известием. Юморист сообщил, что его супруга Ляйсан Утяшева удостоилась премии GQ Super Women.
Павел Воля поздравил в Instagram супругу с победой на премии GQ Super Women

В социальной сети звезда Comedy Club опубликовал фотографию с церемонии вручения наград. На снимке Павел Воля встал на одно колено перед своей сияющей супругой, протягивая ей букет с белыми цветами. В описании шоумен отметил, что делал это с удовольствием перед победительницей GQ Super Women, так как его жена достойна этой награды, а также он посоветовал всем мужчинам поцеловать своих избранниц.
В комментариях подписчики Павла Воли поздравили Ляйсан Утяшеву с победой, а также самого юмориста с тем, что ему удалось найти свою вторую половину. Стоит отметить, что спортсменка стала «Женщиной года» в номинации «Сила внутренней красоты».



 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:00

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