Павел Воля поздравил в Instagram супругу с победой на премии GQ Super Women

В социальной сети звезда Comedy Club опубликовал фотографию с церемонии вручения наград. На снимке Павел Воля встал на одно колено перед своей сияющей супругой, протягивая ей букет с белыми цветами. В описании шоумен отметил, что делал это с удовольствием перед победительницей GQ Super Women, так как его жена достойна этой награды, а также он посоветовал всем мужчинам поцеловать своих избранниц.В комментариях подписчики Павла Воли поздравили Ляйсан Утяшеву с победой, а также самого юмориста с тем, что ему удалось найти свою вторую половину. Стоит отметить, что спортсменка стала «Женщиной года» в номинации «Сила внутренней красоты».