В Италии интерьеры IKEA дополнили бродячими собаками





Жители Италии делятся в соцсетях многочисленными снимками и видео собак, которые мирно спят посреди макетных комнат с товарами IKEA. В холодные месяцы сотрудники сети магазинов позаботились о замерзающих на улицах питомцах и дали им не только тёплый кров, но также воду и еду. Нравится инициатива и большинству посетителей IKEA.Собаки отлично вписываются в импровизированные комнаты, отдыхая на коврах. Клиенты с юмором отмечают, что дизайнерское решение оказалось выгодным для бренда. Похожая акция "Надежда обрести дом" действует и в США.Заходя за покупками в IKEA, американцы могут найти там нового четвероногого друга и совершенно безвозмездно забрать его домой. Пользователи Сети, публикуя фотографии псов, рассказывают о своих любимцах, с которыми успели подружиться во время шопинга, а соответствующие посты набирают миллионы просмотров.