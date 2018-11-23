Саша Черно задумалась об уходе с «Дома-2»

«Начала задумываться об уходе с проекте. Пока не решила, но мысль в голе уже посеяна и я об этом думаю» - заявляет участница «Дома-2».

«Скажите, мне кажется, или это все не беспочвенно?» - поинтересовалась участница «Дома-2» у поклонников.

Несколько часов назад Александра опубликовала у себя на страничке в Instagram довольно неожиданный пост, который очень заинтересовал телезрителей проекта. А все из-за того, что Черно заявила, что ей кажется, что ее начали выживать из шоу.По словам Александры, она очень устала от постоянных провокаций и от того, что на нее то и дело нападают и клюют. Это привело к тому, что Черно не только закрылась в себе, но и пришла к выводу, что ее перестала устраивать ее жизнь.Эпатажная участница подчеркнула, что больше не желает, чтобы ее проблемы разбирали на Лобном месте и, чтобы ей кто-то помогал их решить, однако коллектив и руководство телепроекта продолжают буквально «разносить» ее по кусочкам. В итоге вместо того, чтобы что-то попытаться решить, Саше приходится постоянно держать оборону.Также Черно добавила, что ей надоели постоянные проблемы и нападки, которые и привели к тому, что сейчас она «морально» вымотана. Да и в последнее время, по словам Саши, ей начало казаться, что ее будто бы пытаются выжить из «Дома-2».Нужно сказать, что многие подписчики Черно отреагировали на ее вопрос. Некоторые заявили, что Саше не кажется и ее на самом деле уже давно хотят выгнать за ворота, а кое-кто наоборот отметил, что у возлюбленной Иосифа просто наступила поздняя «осеняя хандра».