После шоу Андрея Малахова депутаты Госдумы РФ намерены ввести на телевидении цензуру





Несколько депутатов Госдумы из разных фракций практически одновременно высказались о вводе цензуры на телевидении. Сегодня на центральных каналах можно увидеть такие сюжеты, от которых многие пребывают в шоке. Особенно депутатов возмутил последний случай, когда в ток-шоу «Прямой эфир» 63-летняя женщина набросилась на родную дочь с кулаками, в результате девушка получила серьёзные травмы.Николай Земцов – член фракции «Единая Россия» считает, что российские шоумены стали подражать западным коллегам, что опустило уровень шоу «ниже плинтуса». По мнению депутата, необходимо прекратить так называемую «свободу», которая всё больше напоминает распущенность и бестактность. Бесспорно, подобные шоу имеют огромное количество просмотров, а руководство каналов на этом зарабатывает, но идёт «переформатирование сознание российской аудитории». Депутаты из других фракций полностью согласны с коллегой.