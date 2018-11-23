Меган Маркл нарушает королевский протокол





В мае этого года Меган Маркл и принц Гарри официально поженились, а через некоторое время пара подтвердила слухи о беременности герцогини. Сопровождая супруга в командировки и на мероприятия, она не скрывает свое интересное положение и выглядит очень счастливой. Многим известно, что Маркл не придерживается правил и нарушат много королевских протоколов. За это публика разделилась на два лагеря, кто-то уважает данное поведение, а кто-то наоборот критикует.Как стало известно, Меган Маркл самостоятельно готовит свою речь для публичных выступлений. Несмотря на то, что обычно королевская семья нанимает для этого специальных авторов, герцогиня Сассекская предпочитает писать текст от руки.