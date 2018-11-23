АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Меган Маркл нарушает королевский протокол

Американская киноактриса Меган Маркл не так давно стала супругой принца Гарри, тем самым получив статус герцогини Сассекской. Однако протокол королевской семьи артистка практически не соблюдает.
Меган Маркл нарушает королевский протокол

В мае этого года Меган Маркл и принц Гарри официально поженились, а через некоторое время пара подтвердила слухи о беременности герцогини. Сопровождая супруга в командировки и на мероприятия, она не скрывает свое интересное положение и выглядит очень счастливой. Многим известно, что Маркл не придерживается правил и нарушат много королевских протоколов. За это публика разделилась на два лагеря, кто-то уважает данное поведение, а кто-то наоборот критикует.
Меган Маркл нарушает королевский протокол

Как стало известно, Меган Маркл самостоятельно готовит свою речь для публичных выступлений. Несмотря на то, что обычно королевская семья нанимает для этого специальных авторов, герцогиня Сассекская предпочитает писать текст от руки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи: Люди пользуются инопланетными
Рианна в Instagram показала снимок с откровенной
Ольгу Бузову собираются выдвинуть на конкурс
Ученые назвали шесть признаков возникновения
"Вирус "женщины" дошёл до Вьетнама": Костюшкин
С помощью «умных» туалетов работодатели смогут
В Шотландии приступят к тестированию первого в
Любовь Успенская в Instagram показала снимок со
Павел Воля поздравил в Instagram супругу с
Эксперты составили список самых надежных
Ксения Бородина призналась, что сорвалась на
В ХК «Трактор» из космоса возвратился талисман
Компания Xiaomi выпустила беговую дорожку за $273
Меган Маркл нарушает королевский протокол
Ольга Бузова перестала придерживаться строгого
«Дом-2»: На Сейшелах в очередной драке Юнна
Глава Xiaomi показал флагманский смартфон-слайдер
Жену экс-пре­зи­ден­та Германии Кристиана Вульфа
В Италии интерьеры IKEA дополнили бродячими
После шоу Андрея Малахова депутаты Госдумы РФ
К Земле приближается зеленая «Рождественская
Дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной была против её
Motorola в 2019 году выпустит три новых сматфона
Жительницу Пензы признали самой красивой
Валерия показала своих взрослых наследников на
Бывшая возлюбленная Гуфа Яна Шевцова прервала
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров планирует
Ученые научились определять уровень космической
В Сети появились характеристики нового бюджетного
Учёные: Огромные хищные растения охотились за
Просмотреть все новости