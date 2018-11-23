Ученые назвали шесть признаков возникновения тошноты по утрам





В свою очередь первой причиной тошноты является кислотный рефлюкс. В данном случае желудочная кислота поднимается вверх по горлу. Это может быть вызвано потреблением определенных продуктов питания, а также напитков (алкоголь, кофе, специи и т.п.). Положение может исправить постепенный подъем с постели. В данном случае голова и грудь должны быть выше уровня талии. По утверждениям неврологов из Университета Северной Каролины, нарушенный сон повышает риск появления различных проблем с пищеварением: рак желудочно-кишечного тракта, раздражительные заболевания кишечника, язвы, СРК, рефлюкс и т.п. Ложиться спать лучше в одно время. Ещё одной причиной возникновения тошноты является пониженный уровень сахара в крови. Стресс способен вызывать физиологические, эмоциональные, психологические изменения в организме, который старается справиться с проблемами, вызывая неприятные симптомы: потливость, увеличение сердечных сокращений, головокружение, одышку, тошноту.Забитость пазух носа воздействует на внутреннее ухо. Это может вызвать головокружение, приводящее к стеканию слизи непосредственно в горло, а также попаданию в желудок. Типичной проблемой плохого самочувствия после пробуждения является похмелье. Оно возникает из-за обезвоженности организма, а также снижения в крови уровня сахара.