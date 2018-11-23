Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) поскандалила с Анастасией Ендальцевой

«Савкина, ты что с ума сошла? Хотя бы подумала о собственном ребенке!» - написал один из пользователей Сети под видеороликом ссоры Ендальцевой и Рапунцель-младшей.



Как стало известно, переселение Алены Савкиной и Татьяны Владимировны Григорьевской в общий дом пошло на пользу семейству Рапунцель-Дмитренко. Парочка, которая еще не так давно была изгоями на реалити-шоу «Дом-2», сейчас пытается вовсю наладить отношения с коллективом. Только вот это явно не входило в планы их родственников.Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, что в эпицентре скандала оказалась беременная Рапунцель-младшая. Алена, пожелав заступиться за свою сестру, на самом деле только больше ее «засадила».Во всяком случае, именно так восприняла заявления Савкиной о том, что семейство Рапунцелей это «бренд», Анастасия Ендальцева, о чем и поспешила сказать будущей мамочке. Правда прислушиваться к словам участницы Алена напрочь отказалась.Вместо этого Рапунцель-младшая закрыла рот Анастасии в самой резкой форме. Более того, будущая мамочка подчеркнула, что Ендальцева может довести до того, что она перейдет от слов к действиям. Как видно на видеоролике, лишь чудом Алена смогла сдержать свои эмоции и не накинуться на свою коллегу по съемочной площадке.Интернет-пользователей шокировало то, что Савкина полностью позабыла о том, что беременна. Многие из них вспомнили, что похожие случаи уже происходили, когда Алена теряла над собой контроль, рискуя при этом еще нерожденным малышом.