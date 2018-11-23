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Глава Xiaomi показал флагманский смартфон-слайдер с поддержкой стандарта 5G

В Сети появился снимок флагманского смартфона-слайдера Mi Mix 3 от компании Xiaomi. Устройство получило модуль 5G.
Глава Xiaomi показал флагманский смартфон-слайдер с поддержкой стандарта 5G

Кадры разместил в Сети Ли Бин, президент компании Xiaomi, использовав для этого собственный аккаунт в Weibo, являющемся китайским аналогом Twitter. Слайдер Mi Mix 3 был презентован в конце октября текущего года. В период анонса новинки сообщалось, что в I квартале 2019 года станет доступна для покупки версии с поддержкой сотовых сетей стандарта 5G.

Смартфон с новейшим модулем передачи данных уже доработан и в настоящее время проходит тестирование. В случае исполнения планов производителя, имеется достаточно большая вероятность пуска новой версии во время январской выставки CES-2019 либо в период февральского MWC-2019.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:13

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