АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

Валерия показала своих взрослых наследников на фото в Instagram

Известная российская певица Валерия в своем блоге Instagram показала снимок со своими взрослыми наследниками. Пост посвящен «Дню сыновей», прошедшему 22 ноября.
Валерия показала своих взрослых наследников на фото в Instagram

Валерия опубликовала в своем аккаунте фотографию, где можно увидеть ее сыновей (Артемий и Арсений), они уже достаточно взрослые и возмужавшие. Под постом певица отметила, что сегодня (22 ноября) весь мир празднует День сыновей. В поздравлениях Валерия написала, что счастлива иметь таких детей. «Люблю вас и очень уважаю» - подытожила артистка. Также теплые слова звезды отправились и другим родителям, которые воспитывают сыновей.

Читатели блога певицы высоко оценили красоту ее наследников и отметили, что у Артемия очень красивые глаза. Многие поздравили звездную маму с праздником и порадовались тому, что она воспитывает таких красивых мужчин.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жену экс-пре­зи­ден­та Германии Кристиана Вульфа
В Италии интерьеры IKEA дополнили бродячими
После шоу Андрея Малахова депутаты Госдумы РФ
К Земле приближается зеленая «Рождественская
Дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной была против её
Motorola в 2019 году выпустит три новых сматфона
Жительницу Пензы признали самой красивой
Валерия показала своих взрослых наследников на
Бывшая возлюбленная Гуфа Яна Шевцова прервала
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров планирует
Ученые научились определять уровень космической
В Сети появились характеристики нового бюджетного
Учёные: Огромные хищные растения охотились за
Саша Черно задумалась об уходе с «Дома-2»
В Лондоне презентовано новое поколение Range
Андрей Разин винит в смерти Евгения Осина Наталью
ФСО раскрыла причину взлета вертолета над Кремлем
Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая)
Татьяна Буланова рассматривает вариант о третьем
В школах России могут появиться психологи для
Яна Поплавская рассказала в Instagram о своём
LG зарегистрировала 3 названия для современных
Вертолет с пятью туристами на борту пропал в
Владелец сгоревшей «Зимней вишни» объявлен в
Главный нарколог России назвал глинтвейн
Ольга Рапунцель не хочет возвращаться во
Исследователь Скотт Уоринг заметил НЛО возле МКС
Составлен ТОП-5 новых устройств для подарков на
Гитарист группы Queen Брайан Мэй раскритиковал
Кресло покойного Хокинга оказало помощь трем
Просмотреть все новости