Валерия показала своих взрослых наследников на фото в Instagram

Валерия опубликовала в своем аккаунте фотографию, где можно увидеть ее сыновей (Артемий и Арсений), они уже достаточно взрослые и возмужавшие. Под постом певица отметила, что сегодня (22 ноября) весь мир празднует День сыновей. В поздравлениях Валерия написала, что счастлива иметь таких детей. «Люблю вас и очень уважаю» - подытожила артистка. Также теплые слова звезды отправились и другим родителям, которые воспитывают сыновей.Читатели блога певицы высоко оценили красоту ее наследников и отметили, что у Артемия очень красивые глаза. Многие поздравили звездную маму с праздником и порадовались тому, что она воспитывает таких красивых мужчин.