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Дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной была против её брака с Бари Алибасовым

Дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной была против брака артистки с музыкантом Бари Алибасовым. Наследница предложила матери сменить по случаю свадьбы фамилию.
Дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной была против её брака с Бари Алибасовым

Ольга Шукшина появилась в студии "Пусть говорят", чтобы высказаться по поводу нового избранника родительницы, Бари Алибасова. Дочь знаменитого советского писателя считает, что мать больше не достойна носить его фамилию.

20 ноября в московском Кутузовском ЗАГСе признанная актриса СССР и России заключила брак с новым возлюбленным, которым оказался скандальный продюсер. Поступок 80-летней Шукшиной вызвал большой резонанс и неодобрение со стороны общественности.

Даже родная дочь артистки отвергла её нового мужа, настаивая, чтобы последняя сменила фамилию на Федосееву-Алибасову. До этого Ольга Шукшина очень редко общалась с матерью, как и другая дочь знаменитости Анастасия.

Впрочем, она, узнав о свадьбе родительницы, лишь обрадовалась. Такие же чувства испытал 33-летний сын Алибасова, который не был в ЗАГСе, однако с удовольствием принимает актрису в семью.

"Эта история касается только Лиды Федосеевой, Василия Шукшина не трогайте", - отстаивает имя покойного отца его дочь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:40

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