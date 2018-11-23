Дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной была против её брака с Бари Алибасовым

"Эта история касается только Лиды Федосеевой, Василия Шукшина не трогайте", - отстаивает имя покойного отца его дочь.

Ольга Шукшина появилась в студии "Пусть говорят", чтобы высказаться по поводу нового избранника родительницы, Бари Алибасова. Дочь знаменитого советского писателя считает, что мать больше не достойна носить его фамилию.20 ноября в московском Кутузовском ЗАГСе признанная актриса СССР и России заключила брак с новым возлюбленным, которым оказался скандальный продюсер. Поступок 80-летней Шукшиной вызвал большой резонанс и неодобрение со стороны общественности.Даже родная дочь артистки отвергла её нового мужа, настаивая, чтобы последняя сменила фамилию на Федосееву-Алибасову. До этого Ольга Шукшина очень редко общалась с матерью, как и другая дочь знаменитости Анастасия.Впрочем, она, узнав о свадьбе родительницы, лишь обрадовалась. Такие же чувства испытал 33-летний сын Алибасова, который не был в ЗАГСе, однако с удовольствием принимает актрису в семью.