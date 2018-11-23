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В Сети появились характеристики нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro

В Сети появилась информация о технических характеристиках новой бюджетной версии Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Гаджет должны премировать в начале будущего года во время одной из выставок.

В Сети появились характеристики нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro


Модель Xiaomi Redmi Note 6 Pro обладает 6,2-дюймовым дисплеем с Full HD+ разрешением. Пока отсутствуют рендеры устройства. Представители компании раньше отмечали, что модель будет обладать безрамочным экраном с небольшим вырезом, который находится в верхней части смартфона. Он нужен для переговорного динамика, камеры, датчика приближения. Для устройства в качестве процессора выбрали чип Snapdragon 636, который установили вместе с ОЗУ на 4 Гб. Смартфон визуально практически не отличается от своего предшественника. Правда данная модель имеет более округлые края. Устройство в задней части корпуса получит специальное напыление. Оно позволит удобно держать смартфон в руках. Xiaomi собирается презентовать модель в 3 цветовых вариациях. Представитель среднего ценового сегмента Xiaomi в комплекте объединяет смартфон, а также зарядное устройство. Дополнительные утилиты и гарнитуру придется приобретать отдельно. Цена Xiaomi Redmi Note 6 Pro составит приблизительно 400 долларов.

Российское новостное издание «Dni24» ранее сообщило, что Брайан Мэй, являющийся гитаристом группы Queen, раскритиковал продукцию известной корпорации Apple.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:53

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